ЗСУ впроваджують корпусну систему

КИЇВ. – Головнокомандувач Збройних сил Олек­сандр Сирський провів нараду за підсумками діяльности армії в серпні. ЗСУ зосереджували основні зусилля на стримуванні російських військ і завданні їм максимально можливих втрат. Доводилося стабілізу­вати обстановку на найбільш загрозливих напрямках – Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, застосовуючи тактику активної оборони та відновлюючи втрачені території. Водночас серпень став місяцем організаційних...