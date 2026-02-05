Зупинили махінації Росії

КИЇВ. – Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук повідомив, що Росія почала серійно інтеґрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони „Шахед“, „Гербера“, „БМ35“ і „Молния“. Міністер оборони України Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і „уже вирішує проблему“. 1...