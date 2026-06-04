Зустрілися Зеленський і Порошенко

Петро Порошенко відповідає на питання журналістки щодо результатів зустрічі із Володимиром Зеленським. (Фото: Львівська територіяльна організація партії „Евро­пейська солідарність“) КИЇВ. – Уперше за час своєї каденції Президент України Володимир Зеленський провів персональні зустрічі із керівниками всіх депутатських фракцій та груп. Особливу увагу оглядачів привернула його зустріч 26 травня із лідером „Европейської солідарності“ Петром Порошенком. Основною...