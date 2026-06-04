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Зустрілися Зеленський і Порошенко

By 3 Mins Read

Петро Порошенко відповідає на питання журналістки щодо результатів зустрічі із Володимиром Зеленським. (Фото: Львівська територіяльна організація партії „Евро­пейська солідарність“) КИЇВ. – Уперше за час своєї каденції Президент України Володимир Зеленський провів персональні зустрічі із керівниками всіх депутатських фракцій та груп. Особливу увагу оглядачів привернула його зустріч 26 травня із лідером „Европейської солідарності“  Петром Порошенком. Основною...


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