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Зустріли воїнів з полону

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Зустріч воїнів з полону у Підволочиській громаді. ТЕРНОПІЛЬ. – Після майже трьох років російського полону на Тернопілля до своїх рідних повернулися воїни Іван Романюк та Андрій Вінницький. Мешканці громади зустріли захисників теплими обіймами, з українськими прапорами, квітами, словами вдячности за мужність та витримку. Бійці будуть проходити реабілітацію в Підволочиській лікарні. Підволочиська селищна рада виділила з...


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