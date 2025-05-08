Зустріли воїнів з полону

Зустріч воїнів з полону у Підволочиській громаді. ТЕРНОПІЛЬ. – Після майже трьох років російського полону на Тернопілля до своїх рідних повернулися воїни Іван Романюк та Андрій Вінницький. Мешканці громади зустріли захисників теплими обіймами, з українськими прапорами, квітами, словами вдячности за мужність та витримку. Бійці будуть проходити реабілітацію в Підволочиській лікарні. Підволочиська селищна рада виділила з...