Зустріч в столиці Султанату Оман

Учасники української громади на зустрічі в Посольстві України. МАСКАТ, Оман. 19 травня в столиці Султанату Оман за ініціятиви Надзвичайного і повноважного посла України в цій державі Ольги Селих відбувся змістовний та важливий захід для обох країн. Подія присвячена 34-ій річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Султанатом Оман, які були започатковані 19 травня 1992 року....