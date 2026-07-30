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Зустріч громади з мером міста

By Updated:2 Mins Read

Зліва: Неоніла Струк, Деклан Повер, Марія Старух ДРОГЕДА, Ірляндія. – У багатофункціональному культурному та громадському осередку Барбікан-центрі (The Barbican Centre Drogheda) відбулася зустріч представників української громади Асоція­ції українців Республіки Ірляндія (АУРІ) з мером міста Декланом Повером. Завдяки його сприянню у Центрі щосуботи  упродовж року проводила заняття українська „Рідна школа“, яка стала мостом дружби між українською...


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