Зустріч громади з мером міста

Зліва: Неоніла Струк, Деклан Повер, Марія Старух ДРОГЕДА, Ірляндія. – У багатофункціональному культурному та громадському осередку Барбікан-центрі (The Barbican Centre Drogheda) відбулася зустріч представників української громади Асоція­ції українців Республіки Ірляндія (АУРІ) з мером міста Декланом Повером. Завдяки його сприянню у Центрі щосуботи упродовж року проводила заняття українська „Рідна школа“, яка стала мостом дружби між українською...