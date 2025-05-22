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Зустріч з делеґацією УККА

By 1 Min Read

БРЮСЕЛЬ. – Відбулася зустріч представників Товариства українців у Бельгії – Ігоря Хохолака та Зенона Коваля – з делеґацією Українського конґресового комітету Америки (УККА), яку представляли Андрій Футей і Тамара Олексій. Зустріч стала нагодою для змістовного обміну думками щодо актуального стану відносин між США та Евросоюзом, а також для обговорення діяльности обох організацій, їхніх поточних ініціятив...


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