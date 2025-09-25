Зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) НЮ-ЙОРК. – 23 вересня на полях 80-ої сесії Генеральної асамблеї ООН відбувся саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів. На ньому співголовували Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністер Кана­ди Марк Карні. В. Зеленський подякував усім країнам, які...