Зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) НЮ-ЙОРК. – 23 вересня на полях 80-ої сесії Генеральної асамблеї ООН відбувся саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів. На ньому співголовували Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністер Кана­ди Марк Карні. В. Зеленський подякував усім країнам, які...


