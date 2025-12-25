Зустріч президента з працівниками фонду Uniters

Президент вручає Галині Андрушков відзнаку „Золоте серце“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАРШАВА. – Президент України Володимир Зеленський 19 грудня зустрівся із засновниками та працівниками фонду Uniters, що займається волонтерством уже понад 10 років – із часів Революції Гідности та початку російської аґресії на сході України. Голова Uniters Галина Андрушков розповіла про діяльність фонду. За...