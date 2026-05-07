Зустріч Президента України з Королем Бахрейну

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) МАНАМА. – Президент України Володимир Зеленський 5 травня зустрівся з Королем Бахрейну Хама­дом бін Ісою Аль Халіфою. Це перша візита В. Зеленського до Бахрейну та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року....