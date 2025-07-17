Зустріч членів Коаліції охочих

Зустріч лідерів держав та міжнародних організацій – членів Коаліції охочих. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) РИМ. – 10 липня лідери держав та міжнародних організацій – членів Коаліції охочих зібралися в Лондоні, Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію. Вони привітали участь спеціяльного представника США з питань...