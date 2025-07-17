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Зустріч членів Коаліції охочих

By 2 Mins Read

Зустріч лідерів держав та міжнародних організацій – членів Коаліції охочих. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) РИМ. – 10 липня лідери держав та міжнародних організацій – членів Коаліції охочих зібралися в Лондоні, Римі та в режимі онлайн, щоб обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію. Вони привітали участь спеціяльного представника США з питань...


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