Президія ІХ з’їзду Об’єднання українців у Польщі. (Фото: Посольство України у Польщі) ПЕРЕМИШЛЬ. – В Українському народному домі відбувся ІХ з’їзд Об’єднання українців у Польщі, який об’єднав представників українських організацій з усієї країни. Про це повідомило Посольство України в Польщі. Серед почесних гостей були почесний консул України в Перемишлі Олександр Бачик, перший голова Об’єднання Юрій...