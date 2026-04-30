З Бухенвальду – в ҐУЛаґ

Гітлерівське ґестапо заарештувало редактора газети „Новогеоргієвські ізвєстія“ Олександра Бандурка у серпні 1943 року за проведення антинімецької аґітації і приналежність до ОУН. Його односелець із села Іванківці Новогеоргієвського району Михайло Лагутін через роки згадуватиме: „Наприкінці липня 1943 року мене, як колишнього члена партії і працівника міліції, арештувала жандармерія. Через кілька тижнів до нас в камеру привели...