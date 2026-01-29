Кампанія „Єдинозбір 2026“ у Канаді та США

ТОРОНТО. – Ініціятива Unite with Ukraine Світового конґресу українців, Благодійний фонд Сергія Притули та 412-та бриґада Nemesis запустили велику туру Канадою та США, щоб зібрати 1 млрд грн на „розумні“ дрони для перехоплення „шахедів“. Старт кампанії відбувся 22 січня у Торонто. Подія зібрала сотні гостей: волонтерів, меценатів та представників Конґресу українців Канади. Особливо зворушливим моментом...