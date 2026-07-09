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Канада надасть Україні допомогу на 900 млн дол.

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ОТТАВА. – Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги, повідомили президент Володимир Зеленський і прес-служба прем’єр-міністра Канади Марка Карні 7 липня. Український президент висловив подяку за „дуже сильний пакет”. Він також обговорив із М. Карні дипломатичну ситуацію. Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку в сфері оборони, безпеки та стійкости. Цей банк працюватиме над залученням капіталу...


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