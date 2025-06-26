Канадське непорозуміння

Члени G7 на цьогорічному саміті в Канаді. (Фото: Government of Canada) Тест Великої Сімки (G7) на здатність зберегти лідерство у період формування нового світоустрою не пройдено. 50 років тому шестеро лідерів найрозвиненіших демократій світу зібралися в замку Рамбуйє під Парижем, щоб поговорити про економіку. Мета тієї зустрічі полягала в уникненні ґльобальної дестабілізації, просуванні спільних цінностей...