Кардинал Миколай Бичок відвідав Хорватію

Кардинал Миколай Бичок (на світлині вверху – у вишиванці, на світлині внизу – в облаченні архиєрея) зустрічається з україн­цями хорватської Рієки. РІЄКА, Хорватія. – Хлібом-сіллю зустріли кардинала-священика, правлячого архиєрея єпархії свв. апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви в Австралії, Новій Зеляндії та Океанії Миколая Бичка. Кардинал М. Бичок родом з Тернополя, належить до чернечого...


