Кияни вдячні майстрам з Чорткова

Благодійник о. Андрій Левкович (зліва) та міський голова Чорткова Володимир Шматько вітають воїнів 42-ої бриґади ЗСУ. ЧОРТКІВ, Тернопільська область. – Колектив фахівців місцевого водоканалу приїхав до Києва, щоб допомагати мешканцям будинків відновити теплопостачання після масованих ракетних обстрілів столиці. Як повідомив керівник водоканалу Віктор Гордієнко, лише за кілька днів спільної роботи вдалося полагодити водовідведення та опалення...


