КНДР визнала участь у війні

ПХЕНЬЯН. – 28 квітня КНДР вперше підтвердила, що відправила своїх військових на війну з Україною. Про це повідомляє південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap із посиланням на державну аґенцію Північної Кореї KCNA. Північнокорейська Центральна військова комісія правлячої Робітничої партії повідомила, що висилку військ було здійснено для того, щоб „знищити й стерти українських неонацистських окупантів і визволити Курський...