Коледж отримав відзнаку „Гордість Тернопілля“

Керівник коледжу, полковник Вадим Ласто­виць­кий з відзнакою для закладу „Гордість Терно­пілля“. ТЕРНОПІЛЬ. – Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою став переможцем телепремії „Гордість Тернопілля“ в номінації „Освітній заклад року“. Це почесне визнання офіцери, курсанти, педагоги та захисники України заслужили своєю надхненною працею і великими успіхами у служінні для Батьківщини. Начальник державного навчального...