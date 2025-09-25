Close Menu
Колишній воїн працює на землі

На своїй землі. (Фото: Олександр Вівчарик) КАМ’ЯНКА, Черкаська область. – Ветеран російсько-української війни Богдан Вербівський закінчує збирати цьогорічний врожай зернових і готується до оранки. На полі бою він втратив ногу, але це не завадило йому зайнятися фармерством. Він розповів: „Бойовий шлях я розпочав 2024 року. Потрапив у десантно-штурмові війська. До цього в армії не служив....


