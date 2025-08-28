Колишні репресовані відзначили День Незалежности

Нагородження Тараса Заболотного. (Фото: Олександр Вівчарик) ЧЕРКАСИ. – 23 серпня політв’язні і репресовані Шевченкового краю відзначили День Державного прапора України і День Незалежности. Відзначення розпочали із вшанування полеглих побратимів та посестер, українських воїнів. Присутні схилили голови у хвилині мовчання, запаливши свічку пам’яті про них. До ветеранів промовляв голова обласного това­риства політичних в’язнів і репресованих, заступник...