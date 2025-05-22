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Комбат критикує командування

By 3 Mins Read

КИЇВ. – Командир 1-го механізованого батальйону 47-ої окремої механізованої бриґади „Магура“ Олександр Ширшин оголосив про відставку і звинуватив начальство у „дебільних задачах“. Ввечері 16 травня комбат в соцмережі Facebook висловив незадоволення наказами від військового керівництва і оголосив, що подає рапорт на усунення з посади. „Тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітетом крім провалів не приводять...


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