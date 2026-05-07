Комендант рейхстаґу Федір Зінченко і прапор перемоги

Окупаційні війська тепер хизуються так званим „прапором перемоги“, історію якого мені випало почути від безпосереднього учасника подій в рейхстаґу Федора Матвійовича Зін­ченка, з яким я досить часто зустрічався у його квартирі в Черкасах, по вулиці Пастерівській. У 1965 році настав зоряний час відставного полковника, і він запрошував мене, коли отримував прохання газетярів написати про події...