Кондитери Кропивницького відкрили магазин у Варшаві

Колектив магазину Smakotti у Варшаві. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Польська столиця стала першим містом за межами України, де відкрився магазин спеціялізованої мережі Smakotti товарів для кондитерів, заснованої в Кропивницькому. З початком повномаштабного вторгнення діяльність компанії Smakotti не зупинилася, вона продовжила активно працювати, підтримуючи економіку рідного міста та кондитерську спільноту по всій Україні. Вихід на міжнародний ринок став...
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