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Консультації за підтримки Канади

By Updated:2 Mins Read

Посол Наталя Цмоць знайомиться з книгами відділу рідкісних та цінних видань. (Фото із сайту бібліотеки) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Стратегічні консультації за проєктом „Голос жінок і лідерство Україна“ 24 червня відбулися у науковій бібліотеці ім. Дмитра Чижевського. Організатором став Український жіночий фонд за підтримки уряду Канади. Участь у заході взяла Надзвичайна і повноважна посол Канади в Україні...


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