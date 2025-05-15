Конфіскація російського літака Ан-124

Літак Ан-124 „Руслан“ Канада розпочала судовий процес щодо конфіскації транспортного літака Ан-124 „Руслан“, який належить російській авіокомпанії „Волга-Днепр“. Про це повідомила Віцепрем’єр з питань европейської інтеґрації та міністер юстиції Ольга Стефанішина. За її словами, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціяльні економічні заходи. Рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо. „Подання позову...