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Конфіскація російського літака Ан-124

By 1 Min Read

Літак Ан-124 „Руслан“ Канада розпочала судовий процес щодо конфіскації транспортного літака Ан-124 „Руслан“, який належить російській авіокомпанії „Волга-Днепр“. Про це повідомила Віцепрем’єр з питань европейської інтеґрації та міністер юстиції Ольга Стефанішина. За її словами, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціяльні економічні заходи. Рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо. „Подання позову...


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