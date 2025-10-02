Концерт на підтримку України

Інна Ковтун (праворуч) та її дитячий ансамбль „Співочий світанок“ ПОРТЛЕНД, Ореґон. – 19 вересня у залі Грецької православної церкви відбувся концерт, присвячений Міжнародному дню миру “Об’єднані заради миру”. Ініціяторкою була українська етноспівачка, фолкльористка та культурна діячка Інна Ковтун – директорка з питань культури та ментального здоров’я благодійної організації DAWN Inc. Концерт зібрав понад 100 глядачів...