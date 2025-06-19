Концерт у Швеції

Директорка Українського інституту у Швеції, художня керівниця фестивалю “Українська весна” Наталя Пасічник. (Фото: Bengt Gustafsson) СТОКГОЛЬМ. – У Королівській опері Швеції вперше відбувся концерт, присвячений творчому спадку видатних українських оперних співаків початку ХХ століття Модеста Менцинського та Соломії Крушельницької. Подія стала частиною щорічного маштабного Европейського фестивалю „Українська весна“, який щороку знайомить шведську публіку з українською...