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Крайовий провідницький семінар СУМ

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Учасники 19-го Крайового провідницького семінару Спілки української молоді. (Фото: Посольство України в США) ВАШІНҐТОН. – У Посольстві Украї­ни у США відбувся 19-ий Крайовий провідницький семінар Спілки української молоді (СУМ). Метою таких семінарів є виховання в учнівської молоді лідерських якостей, які є необхідними для них як для майбутніх провідників української громади. Від імені Посла Оксани Маркарової...


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