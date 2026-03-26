Криза у Верховній Раді

КИЇВ. – Верховна Рада України опинилася на межі паралічу через внутрішній розкол у фракції „Слуга народу“. Депутати провладної партії вдалися до „тихого саботажу“, відмовляючись підтримувати непопулярні урядові законопроєкти, що є вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ). Поки народні депутати беруть на себе весь суспільний неґатив, виконавча влада та президент на цьому тлі дистанціюються від непопулярних кроків....
Previous ArticleПомер Почесний патріярх УПЦ Філарет
Next Article Тисяча шахедів за добу