Криза у Верховній Раді

КИЇВ. – Верховна Рада України опинилася на межі паралічу через внутрішній розкол у фракції „Слуга народу“. Депутати провладної партії вдалися до „тихого саботажу“, відмовляючись підтримувати непопулярні урядові законопроєкти, що є вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ). Поки народні депутати беруть на себе весь суспільний неґатив, виконавча влада та президент на цьому тлі дистанціюються від непопулярних кроків....