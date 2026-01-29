Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Кримінальна справа щодо Юлії Тимошенко

By 1 Min Read

КИЇВ. – Кримінальна справа щодо лідерки парляментської фракції „Батьківщина“ Юлії Тимо­шенко відноситься до категорії простих і слідство у ній триватиме менше п’яти місяців, якщо не буде затягування у проведенні експертиз. Розгляд обвинувального акту в суді займе близько року. Про це заявив керівник Спеціялізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Кли­менко. „Ми направили до суду велику кількість схожих...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts