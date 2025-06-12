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КУК закликав ухвалити закон

By 1 Min Read

ОТТАВА. – Конґрес українців Канади (КУК) закликав парлямент країни якнайшвидше ухвалити закон про проголошення вересня Місяцем української спадщини. Автором законопроєкту є сенатор верхньої Палати парляменту Канади Стен Кутчер, який має українське походження. Документ пройшов друге читання в сенаті, що є одним з етапів на шляху до остаточного ухвалення закону. „Ми вдячні сенатору Кутчеру за ініціятиву...


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