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Культурна місія Інни Ковтун

By Updated:3 Mins Read

КОРНЕЛІУС, Ореґон. – Серед української діяспори на Західному узбережжі США Інна Ковтун стала символом автентичности, професіоналізму та культурної незламности. Її діяльність у Портленді та по всій Америці підняла українські фестивалі, концерти й громадські події на новий рівень, збагативши їх глибоким фолкльорним змістом і високою мистецькою якістю. Останні тижні стали для Інни особливо насиченими. У Портленді...


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