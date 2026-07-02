Культурна місія Інни Ковтун

КОРНЕЛІУС, Ореґон. – Серед української діяспори на Західному узбережжі США Інна Ковтун стала символом автентичности, професіоналізму та культурної незламности. Її діяльність у Портленді та по всій Америці підняла українські фестивалі, концерти й громадські події на новий рівень, збагативши їх глибоким фолкльорним змістом і високою мистецькою якістю. Останні тижні стали для Інни особливо насиченими. У Портленді...