К. Процик і А. Гелбіґ увійшли до Ради директорів USF

Фонд українських досліджень (USF) оголошує про призначення двох видатних професіоналів до своєї ради директорів – юристку-засновницю юридичної групи Procyk Калину Процик, і доктора Адріану Гелбіґ, професора і заступницю декана Піттсбурзького університету. Їхнє лідерство, досвід і багаторічна прихильність українознавству та громадській активності зміцнюють місію USF з підтримки наукових ініціятив, пов’язаних з Україною. Калина Процик К. Процик...