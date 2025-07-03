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К. Процик і А. Гелбіґ увійшли до Ради директорів USF

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Фонд українських досліджень (USF) оголошує про призначення двох видатних професіоналів до своєї ради директорів – юристку-засновницю юридичної групи Procyk Калину Процик, і доктора Адріану Гелбіґ, професора і заступницю декана Піттсбурзького університету. Їхнє лідерство, досвід і багаторічна прихильність українознавству та громадській активності зміцнюють місію USF з підтримки наукових ініціятив, пов’язаних з Україною. Калина Процик К. Процик...


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