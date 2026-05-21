Лавреати Европейського ордена заслуг

СТРАСБУРҐ. – Президент України Володимир Зеленський та українська правозахисниця, лавреатка Нобелівської премії миру Олександра Мат­вій­чук стали одними з перших лавреатів Европей­ського ордена заслуг. Церемонія першого вручення відбулася 19 травня у сесійній залі Европей­ського парляменту в Страсбурзі. „Европу нам не подарували. Її будували договір за договором, кризу за кризою. Европа тримається лише доти, доки кожне покоління...