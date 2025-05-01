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Лектура для вашінґтонських політиків

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Англомовна русистика збагатилася ще одним дослідженням – невеликою за обсягом‚ зате дуже щільною за поданим матеріялом‚ неспростовною за доказами і безкомпромісною  за висновками працею канадського письменника-документаліста‚ правника за професією Вернона Фроліка „Справа проти Росії: найзначніші кримінальні факти в історії та арґументи звинувачення“ (The Case Against Russia: History’s Greatest Criminal Facts and Arguments for the Prosecution). ...


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