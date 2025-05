Лектура для вашінґтонських політиків

Англомовна русистика збагатилася ще одним дослідженням – невеликою за обсягом‚ зате дуже щільною за поданим матеріялом‚ неспростовною за доказами і безкомпромісною за висновками працею канадського письменника-документаліста‚ правника за професією Вернона Фроліка „Справа проти Росії: найзначніші кримінальні факти в історії та арґументи звинувачення“ (The Case Against Russia: History’s Greatest Criminal Facts and Arguments for the Prosecution). ...