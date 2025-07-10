Литовські журналісти підтримують українських колеґ

Інґа Станітє-Толочкєнє і Сергій Томіленко. (Фото: Сергій Томіленко) КИЇВ. – 1 липня голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко зустрівся з Надзвичайним і повноважним послом Литовської Республіки в Україні Інґою Станітє-Толочкєнє та командою Посольства. Він подякував їм та всьому литовському народу за надійне плече підтримки і за солідарність, перевірену роками. Для НСЖУ велика честь,...