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Литовські журналісти підтримують українських колеґ

By Updated:2 Mins Read

Інґа Станітє-Толочкєнє і Сергій Томіленко. (Фото: Сергій Томіленко) КИЇВ. – 1 липня голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко зустрівся з Надзвичайним і повноважним послом Литовської Республіки в Україні Інґою Станітє-Толочкєнє та командою Посольства. Він подякував їм та всьому литовському народу за надійне плече підтримки і за солідарність, перевірену роками. Для НСЖУ велика честь,...


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