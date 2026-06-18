Львівська команда на Фльориді

ЛЬВІВ. – Львівська команда футбольного клубу „Копа“, який об’єднує дітей-сиріт, напівсиріт та дітей, постраждалих внаслідок війни, виступила на міжнародному турнірі Magic Cup 2026. Змагання проходили на ESPN Wide World of Sports Complex у Walt Disney World Resort на Фльо­риді. Для юних футболістів із Центру опіки сиріт Української греко-католицької церкви це стало першою поїздкою за океан...