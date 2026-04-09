Львів став безбар’єрним

ЛЬВІВ. – Щороку Міністерство розвитку громад та територій України визначає Індекс без­бар’єр­ности громад України. Аналізують вісім показників доступности у громадах, на основі яких формують рейтинґ розвитку безбар’єрности у містах України. Йдеться про простір, яким зручно користуватися людям з інвалідністю, батькам із візочками, старшим людям. За результатами аналізу показників за 2025 рік, Львів посів перше місце...