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Лікарня знову діятиме

By Updated:2 Mins Read

Руйнування в лікарні. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – Під час повномаштабного вторгнення Росії Черкаська обласна психіатрична лікарня тричі постраждала від ворожих обстрілів. Найбільше ушкодження зазнала 2023 року, коли російська ракета вибухнула практично на її території. За словами заступника директора з адміністративно-господарської діяльності Володимира Яценка, тоді утворилася вирва глибиною чотири метри та діяметром вісім...


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