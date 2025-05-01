Ліквідували генерала Москалика

Вибух авта генерал-лейтенанта Ярослава Москалика МОСКВА. – Внаслідок вибуху автомобіля у Москві загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заступником начальника Головного оперативного управління Генерального штабу. Вибух пролунав у передмісті Москви – Балашисі. Підірвали авто Volkswagen Golf. За попередніми даними, спрацювала саморобна вибухівка. Генерал жив у будинку, біля якого стався вибух. Я. Москалик – не перший російський генерал,...
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