Ліквідували генерала Москалика

Вибух авта генерал-лейтенанта Ярослава Москалика МОСКВА. – Внаслідок вибуху автомобіля у Москві загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, зас­туп­ником начальника Головного оперативного управління Гене­рального штабу. Вибух пролунав у передмісті Москви – Балашисі. Підірвали авто Volkswagen Golf. За попередніми даними, спрацювала саморобна вибухівка. Генерал жив у будинку, біля якого стався вибух. Я. Москалик – не перший російський генерал,...