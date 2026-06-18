Літій України став причиною суперечок

КИЇВ. – Київський окружний адміністративний суд готує розгляд кількох позовів проти Кабінету Міністрів України (КМУ) щодо конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на літієвому родовищі „Добра“ в Новоукраїнському районі Кіровоградської области. Позивачем виступає „Европейський літій України“ – компанія, яка брала участь у відборі, але програла американській Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Як повідомляє Nadra.info,...