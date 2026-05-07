Ліцей в числі найвпливовіших шкіл світу

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Ліцей ім. Тараса Шевченка увійшов до списку 50 претендентів на премію Global Schools Prize 2026 фонду Varkey Foundation, що відзначає найвпливовіші школи світу, які переосмислюють освіту майбутнього. Цей навчальний заклад обрали в категорії „STEM-освіта“ з-поміж майже 3000 номінацій та заявок із 113 країн світу. STEM-освіта – це підхід у навчанні, який поєднує чотири...