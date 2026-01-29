Close Menu
Ліцей „Максимум“ вийшов у місто

Наймолодші учасники акції. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 22 січня до Дня Соборности України ліцей „Максимум“  провів учнівський флешмоб „Україна єдина, соборна, неподільна. Разом до Перемоги!“. 600 учнів навчального закладу, від наймолодших до старшоклясників, об’єд­налися, щоб продемонструвати єдність, патріотизм і віру в спільне майбутнє нашої держави. Взявшись за руки, діти розтяглися довгою шеренгою вздовж кварталу біля свого ліцею...


