Ліцей „Максимум“ вийшов у місто

Наймолодші учасники акції. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 22 січня до Дня Соборности України ліцей „Максимум“ провів учнівський флешмоб „Україна єдина, соборна, неподільна. Разом до Перемоги!“. 600 учнів навчального закладу, від наймолодших до старшоклясників, об’єд­налися, щоб продемонструвати єдність, патріотизм і віру в спільне майбутнє нашої держави. Взявшись за руки, діти розтяглися довгою шеренгою вздовж кварталу біля свого ліцею...