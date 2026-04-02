Майстер-кляса з писанкарства

Майстер-кляса в залі Української православної церкви св. Івана Хрестителя ПОРТЛЕНД, Ореґон. – 28 березня в залі Української православної церкви св. Івана Хрестителя відбулась майстер-кляса з фарбування та прикрашання великодніх яєць, яку організували настоятель парафії о. Воло­димир Яворський, біженка з України Анастасія Кириченко, яка вже кілька років проживає в Ореґоні і її батько. Парафіяльна заля перетворилася...