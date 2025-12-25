Майстер-кляса Ольги Стефанишин

Учасники майстер-кляси СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – Осередок ч. 57 ім. Героїв Революції гідности Спілки української молоді, що діє в Бавнд Бруці, провів 14 грудня на терені „Українського села“ благодійну Майстер-клясу з виготовлення Ляльки-мотанки з майстром декоративно-прикладного мистецтва Ольгою Стефанишин. Їй допомагали Наталя Мороз, Любов Скотницька, батьки дітей. „Учасники майстер-кляси виготовляли не просту ляльку, а Ляльку-берегиню, яка...
Previous Article75-ліття Пластової станиці відзначили в Гартфорді
Next Article Почали кампанію Ukrainian Book Challenge