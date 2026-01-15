Close Menu
Максим Березовський – автор першої української симфонії

Пам’ятник Максиму Березовському Українська трійця композиторів епохи бароко – Максим Березовський, Дмитро Бортнянський та Артемій Ведель – зробила значний внесок у подальший розвиток музичної культури на теренах Европи взагалі, і в Україні зокрема. Композитор, співак і дириґент, академік Болонської академії, автор першої української симфонії, класик европейської музики Максим Березовський (1745-1777) народився 16 жовтня 1745 року...


