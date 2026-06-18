Медики Буковини на війні

Команда Центру швидкої допомоги присвятила свою перемогу загиблим на війні колеґам. ЧЕРНІВЦІ. – В обласному Центрі екстреної медич­ної допомоги на варті здоров’я буковинців працюють 68 бриґад. Тисяча медиків рятує життя людей в умовах воєнного стану, надає допомогу на місцях ліквідації наслідків ворожих ударів, підтримує старших людей, ветеранів війни. Оператив­ність служби швидкої допомоги суттєво зросла, у...