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Медики Буковини на війні

By Updated:2 Mins Read

Команда Центру швидкої допомоги присвятила свою перемогу загиблим на війні колеґам. ЧЕРНІВЦІ. – В обласному Центрі екстреної медич­ної допомоги на варті здоров’я буковинців працюють 68 бриґад. Тисяча медиків рятує життя людей в умовах воєнного стану, надає допомогу на місцях ліквідації наслідків ворожих ударів, підтримує старших людей, ветеранів війни. Оператив­ність служби швидкої допомоги суттєво зросла, у...


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