Меморіяльний знак біля університету

Відкриття Меморіяльного знаку „Там, де юність стала щитом“. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 9 вересня на Площі знань Черкась­кого державного технологічного університету відбулося відкриття Меморіяльного знаку „Там, де юність стала щитом“ на честь воїнів-захисників: викладачів, співробітників, студентів, випускників ЧДТУ, які героїчно загинули у російсько-українській війні. Участь у відкритті пам’ятного знаку взяли представники обласної, районної та...


